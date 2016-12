Audi S1 e S1 Sportback

06:00 - È una sportiva purosangue la versione top di gamma di Audi A1. La Casa dei quattro anelli lancia infatti i due nuovi modelli S1 e S1 Sportback (in pratica a 3 e 5 porte) e rinnova il mito di una vettura che negli anni 80 vinse il Mondiale Rally. Mai prima d’ora Audi aveva proposto una “supercar” in scala tanto ridotta: fino a oggi la proposta più compatta ad avere l’onore di portare le sigle S o RS era la A3.

Sarà anche piccola, ma al di là delle dimensioni la S1 e la S1 Sportback hanno tantissimo in comune con le sorelle maggiori, a partire dalla meccanica e dalle prestazioni esagerate. Le nuove enfant terrible Audi montano un motore turbo benzina 2.0 da 231 CV e sviluppa una coppia massima di 370 Nm, così da vantare prestazioni di assoluta eccellenza per il segmento B: 250 orari di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 (5,9 secondi la S1 Sportback). Un due litri su un’utilitaria non costituisce certo un esempio di virtuoso downsizing, ma per un modello come l’Audi S1 la priorità assoluta sono le prestazioni. Nemica giurata della Mini John Cooper Works, che sta per tornare in una veste completamente nuova (e più potente dell’attuale), la nuova Audi S1 ha dalla sua il “plus” della trazione integrale quattro, un vero e proprio unicum nel segmento in cui andrà ad insediarsi.

L’accoppiata tra quattro ruote motrici e motore turbo, con tanta coppia in basso, si rivela ancora una volta micidiale sia in termini di dinamicità che di trazione, perché le quattro ruote motrici hanno effetti benefici sul comportamento della vettura in curva e in salita. E che la S1 non sia solo un missile da rettilinei lo testimoniano le scelte tecniche fatte a livello di telaio: per il retrotreno Audi ha scelto un inedito e raffinato schema multilink, capace di garantire grande aderenza e controllo. Di serie anche il bloccaggio trasversale elettronico, che coadiuva il controllo elettronico di stabilità (quest’ultimo disattivabile). Sia la S1 che la S1 Sportback dispongono di serie di cerchi da 17 pollici con pneumatici 215/40, ma a richiesta sono disponibili anche cerchi da 18”. Sul mercato italiano le nuove Audi S1 e S1 Sportback arrivano ad aprile. Non ancora noti i prezzi, ma si sa che in Germania si partirà dai 29.950 euro per la tre porte e dai 30.800 per la Sportback.