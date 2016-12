Audi, le "piccole" terribili S1 e TT

08:00 - Audi mostra a Ginevra il lato sportivo delle sue “piccole”. La S1 e S1 Sportback fa infatti il suo esordio ufficiale alla kermesse elvetica, e con lei debutta la terza generazione della coupé TT, anche in variante “baby boom” da 420 CV! Ma iniziamo dalle prime, ormai pronte per le strade europee. In Italia l’arrivo in concessionaria di Audi S1 e S1 Sportback è previsto a maggio, i prezzi partono da 31.300 euro per la S1 a 3 porte e da 31.980 euro per la S1 Sportback a 5 porte.

Entrambe sono spinte da un motore turbo benzina a iniezione diretta di due litri di cilindrata, che sviluppa la potenza di 231 CV e una coppia massima di 370 Nm. Le performance sono da record per il segmento B: scatto sullo 0-100 che si compie in 5,8 secondi e velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente. Audi S1 e S1 Sportback dispongono della trazione integrale e l’allestimento che le caratterizza è super esclusivo: gruppi ottici xeno plus con luci diurne a LED, prese d’aria maggiorate ed estrattore posteriore, 4 terminali di scarico. All’interno ci sono i sedili sportivi propri della gamma Audi S e il volante in pelle a tre razze con comandi integrati.

Ma a Ginevra spicca anche la nuova TT, la terza generazione della coupé 2+2 posti lunga appena 4,18 metri. Ad aumentare è però il passo (37 mm), e ciò consente di ottimizzare gli spazi interni e anche il bagagliaio, che guadagna 13 litri e arriva adesso a 305 litri. Una sportiva per tutti i giorni, come l’hanno in mente in Audi. Il look cambia e non poco, soprattutto nel frontale: la calandra è più ampia rispetto al passato e dagli angoli superiori partono due profili che formano una nervatura a V sul cofano, piccola citazione della supercar R8. Di serie fari anteriori xeno plus. Sulla coda spicca lo spoiler, che alla velocità di 120 km/h fuoriesce automaticamente dal cofano del bagagliaio, ottimizzando l’aerodinamica e la tenuta di strada.

La nuova Audi TT è proposta in tre motorizzazioni. A gasolio c’è il classico 2.0 TDI con cambio manuale e trazione anteriore, che sviluppa la potenza di 184 CV e una coppia massima di 380 Nm. È una vera sportiva diesel, che tocca i 235 km/h di velocità e accelera da 0 a 100 in 7,2 secondi, ma al tempo stesso ha consumi bassissimi: 4,2 litri per 100 km nel ciclo misto, mentre le emissione di CO2 sono di appena 110 g/km. A benzina ci sono due motori: il 2.0 TFSI da 230 CV e il pari cilindrata da 310 CV per la versione TTS, una bomba, disponibile anche con cambio S tronic e trazione integrale quattro. È invece ancora allo stadio di prototipo la Audi TT quattro sport concept, il cui 2.0 TFSI sviluppa 420 CV e sullo 0-100 fa segnare 3,7 secondi!