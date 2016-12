Audi lancia la nuova A7 Sportback

08:30 - Le berline/coupé stanno diventando l’alternativa più intrigante alle ammiraglie classiche. I costruttori premium tedeschi stanno tutti sperimentando queste nuove carrozzerie, che offrono vantaggi plurimi: la versatilità di una station wagon, l’eleganza di una berlina tre volumi, la sportività di una coupé. Tra queste è senza dubbio la Audi A7 Sportback, che incarna questo nuovo concetto di ammiraglia. Il design è tanto originale quanto funzionale, perché il grande portellone ad apertura elettronica apre su un bagagliaio da 535 litri di capacità, meglio di una Audi Avant.

Per la A7 Sportback è arrivato il momento del restyling, con parecchie novità nella gamma motori e trasmissioni e dotazioni hi-tech ancora più evolute. In pratica un vero concentrato di eleganza e dinamicità, che si snoda per quasi 5 metri di lunghezza Al top di gamma la S7 Sportback da 450 CV. Innanzitutto la gamma A7 Sportback adotta di serie il sistema di controllo della dinamica di guida Audi drive select, e a richiesta fornisce anche le sospensioni pneumatiche. Quanto al new look dell’ammiraglia tedesca, spiccano i nuovi proiettori anteriori e posteriori, ma quelli più sofisticati sono i proiettori Matrix LED a richiesta, capaci di illuminare senza abbagliare gli altri utenti della strada.

Gli interni presentano una plancia dal design minimalista, impreziosita da materiali di pregio come l’alluminio e il legno noce per gli inserti, mentre i sedili sono disponibili in 5 tonalità, inclusa la pelle. Ma soprattutto è possibile scegliere tra 4 varianti di sedili, quelli anteriori anche con le funzioni di aerazione e massaggio. Le motorizzazioni sono 5, due a benzina e tre diesel e tutte Euro 6, per potenze che vanno da 218 CV a 333 CV. Il più “piccolo” V6 3.0 TDI turbodiesel da 218 CV ha trazione anteriore e abbatte i consumi medi fino a 4,7 litri per 100 km. Il più potente 3.0 TDI da 320 CV ha il doppio turbocompressore e il cambio tiptronic a otto rapporti, mentre tutte le altre motorizzazioni sono dotate di S tronic a 7 marce. Ad eccezione della TDI 218 CV, tutte le altre motorizzazioni sono disponibili con la trazione integrale permanente quattro.

Al top di gamma c’è poi la S7 Sportback, il cui motore 4.0 turbo benzina TFSI sviluppa 450 CV di potenza, ma dispone dell’innovativa tecnologia “cylinder on demand” che dimezza l’impiego dei cilindri quando le condizioni di marcia non richiedono l’erogazione di tutta la potenza. In Italia la nuova Audi A7 Sportback arriverà verso la fine dell’estate, i prezzi orientativi partiranno da 54.000 euro, mentre la S7 Sportback costerà più di 82.000 euro.