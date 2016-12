Audi A3 clubsport quattro, pazza idea

08:00 - È la super berlina, una classica carrozzeria tre volumi che produce 525 CV di potenza. A firmarla è Audi, che l’ha realizzata partendo dalla A3 Sedan, ma per il momento è ancora a livello di concept car ed è stata battezzata A3 clubsport quattro, perché ha anche la trazione integrale permanente quattro. Sono però tante le indicazioni per vedere la super berlina su strada, forse nella sua veste definitiva già al prossimo Salone di Parigi.

Un vero bolide sotto mentite spoglie, che partendo dalla S3 Sedan è approdato a un modello da 525 CV di potenza e 600 Nm di coppia fin dai 2.300 giri al minuto. Per un motore 5 cilindri turbo benzina, di soli 2,5 litri di cilindrata, significa una potenza specifica impressionante: oltre 210 CV per litro di cilindrata. La Audi A3 clubsport quattro è un’auto sportiva di rara purezza, capace di accelerare da 0 a 100 km orari in soli 3,6 secondi e di raggiungere la velocità massima di 310 orari. Una funzione di launch control gestisce le partenze con la massima potenza e il minor slittamento delle ruote, proprio come una sportiva impegnata in pista.

La A3 clubsport quattro concept ha la scocca ribassata di 10 mm rispetto alla A3 Sedan, l’intercooler modificato, la trazione integrale permanente quattro e il cambio S tronic a 7 rapporti. Il guidatore però può lasciare che questo cambio a doppia frizione funzioni in modo completamente automatico (nelle modalità D e S) o decidere di cambiare manualmente con i paddles al volante o la leva del cambio. Potente anche l’impianto frenante, che si avvale anche di un aggiuntivo freno pneumatico. Questo si attiva in modo elettroidraulico e trasforma la posizione dello spoiler, abbassandolo quasi verticalmente: a 250 km/h, il freno pneumatico riduce lo spazio di arresto di circa 12 metri, anche perché l’ESC può applicare maggiore potenza frenante all’asse posteriore grazie all’aumento della deportanza.