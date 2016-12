Audi A3 Cabrio, arrivano le versioni 4x4

08:30 - La Audi A3 Cabriolet è adesso disponibile anche con la trazione integrale. Un matrimonio davvero intrigante quello tra un’auto scoperta – slanciata e stupenda nella sua silhouette – e il sistema di trazione 4x4 che la Casa dei quattro anelli riserva alle sue grandi SW e Suv. Segno di una certosina attenzione a ogni esigenza che avanza dal mercato. Le Audi A3 Cabrio a trazione integrale avranno il motore diesel 2.0 TDI da 150 CV oppure il 1.8 benzina TFSI da 180 CV, motori in entrambi i casi turbo e a iniezione diretta.

La A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro con cambio manuale costa 38.050 euro, mentre la 1.8 TFSI quattro dispone del cambio a doppia frizione e innesti diretti S tronic e costa 39.850 euro. Ma non è l’unica novità nella gamma della vettura, perché Audi arricchisce il listino della A3 Cabrio con una nuova motorizzazione d’accesso a gasolio, la 1.6 TDI da 110 CV, capace di ridurre i consumi medi sui 100 km a soli 3,9 litri, per emissioni di CO2 limitate ad appena 104 g/km. Questa versione è proposta a prezzi che partono dai 34.000 euro dell’allestimento Attraction. Altra versione d’accesso alla gamma è Young, decisamente appetibile coi suoi 31.850 euro della motorizzazione 1.4 TFSI, ma Young può essere anche la A3 Cabrio 1.6 TDI 110 CV e in questo caso i prezzi partono da 32.700 euro.