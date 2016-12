Alla scoperta della Ferrari California T

09:00 - C’è spazio per le novità in casa Ferrari, perché 25 anni dopo la fantasmagorica F40 torna una supercar con motore turbo. È la Ferrari California T, una spider, che è stata presentata a 130 testate giornalistiche della stampa internazionale nei suggestivi scenari della Val d’Orcia, in Toscana. Borghi ameni, luoghi placidi, che ammetterebbero il silenzio, per una delle supercar più fragorose e rombanti, col plus del turbocompressore sul motore V8 che esalta il tipico “sound” delle auto del Cavallino.

In queste immagini la prova della nuova California T sulle strade toscane. La supercar del Cavallino è una convertibile, cioè decappottabile ma all’occorrenza chiude il tetto rigido e diventa coupé. Il motore è un 8 cilindri da 560 CV di potenza, che vanta tempi di risposta immediati e ha una progressione pazzesca. Nell’accelerazione da 0 a 100 km/h la convertibile Ferrari spunta un sensazionale 3,6 secondi, e per passare da 0 a 200 km/h le servono poco più di 11 secondi. Performance certo non possibili nel corso dell’International Media Test Drive in Val d’Orcia, ma la prova è stata anche quella della fruibilità della California T, tanto dinamica quanto impeccabile anche sulle strade più tortuose.