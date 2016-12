Alfa Romeo sceglie le Quadrifoglio Verde

09:00 - Nei corsi di guida sicura Alfa Romeo debutteranno, il prossimo 4 ottobre, anche le nuove MiTo e Giulietta “Quadrifoglio Verde”. I corsi di guida rappresentano un momento formativo importante e non solo per i giovani neopatentati, ma anche per i guidatori più esperti, perché educano alla sicurezza al volante e insegnano a sfruttare al meglio le crescenti dotazioni tecnologiche delle auto di oggi. I corsi si svolgono sulla pista di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, e partner come ormai da 23 anni è Andrea de Adamich.

Al debutto a listino pochi mesi fa, la Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde si caratterizza per il suo look deciso e prestazionale, oltre che per la brillantezza del motore 1750 Turbo Benzina a iniezione diretta da 240 CV, lo stesso dell’Alfa 4C. Motore cui è abbinato il cambio a doppia frizione Alfa TCT a 6 rapporti, montato anche sul motore 1.4 Multiair turbo benzina da 170 CV che muove la MiTo Quadrifoglio Verde. Con loro sarà presente ai corsi Alfa Romeo anche la 8C Competizione, autentico gioiello di sportività e di stile, che in pista dà il meglio di sé e riesce a spuntare uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, raggiungendo la velocità di punta di 258 km orari.

Il Corso di Guida Evoluta Alfa Romeo dura un giorno e si basa su una sessione teorica di 30 minuti e una serie di prove in pista con istruttore a bordo, con e senza telemetria. Le esercitazioni consistono in prove di frenata di emergenza, miniskid-car, percorso sicurezza attiva. Il costo è di 800 euro, IVA esclusa. Il programma completo del Corso di Guida Evoluta e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.alfaromeo.it nella sezione “Mondo Alfa”, ma è pure possibile rivolgersi ai concessionari Alfa Romeo. Le date dei prossimi corsi sono il 4 e il 18 ottobre, il 15, il 22 e il 30 novembre.