Alfa Romeo festeggia Giulia e Giulietta

08:00 - È una delle più corse più suggestive al mondo nel panorama delle auto storiche. La Winter Marathon è molto più di una passerella di modelli che hanno fatto la storia delle quattro ruote, è la dimostrazione che quand’è curata una macchina non risente degli anni sulle spalle e dei km macinati per valicare passi alpini e buttarsi giù in discesa, senza tutti quei congegni elettronici che accompagnano oggi la sicurezza dei nostri veicoli. Per Alfa Romeo l’occasione di far uscire dalla collezione del suo Museo Storico due auto formidabili: la Giulietta SZ del 1960 e la Giulia TI Super del 1963.

Insieme a 130 equipaggi, hanno affrontato i 430 km della 26° Winter Marathon in condizioni meteo a dir poco proibitive: 11 passi dolomitici valicati, 4 sopra i 2.000 metri (Pordoi, Falzarego, Valparola e Gardena), e ben 44 prove cronometrate, alcune in notturna, fino al traguardo di Madonna di Campiglio. La Giulietta compie quest’anno i 60 anni di vita e la versione Giulietta SZ del 1960 rappresenta un modello fondamentale nella storia di Alfa Romeo. A disegnarla fu Franco Scaglione e venne poi costruita da Zagato, con una carrozzeria all’avanguardia realizzata interamente in alluminio ed estremamente aerodinamica. Ancora più particolare è la Giulia TI Super del 1963, una versione da corsa che la Casa di Arese produsse in soli 501 esemplari, quasi tutti in tinta Biancospino con il logo Quadrifoglio sulle fiancate e sul cofano del bagagliaio.