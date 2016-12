Abarth 695 biposto, l’essenziale

09:00 - Mezzo secolo di acqua passata sotto i ponti, ma la stessa sportività di allora. Abarth non cambia la sua filosofia e al Salone di Ginevra presenta la 695 biposto, la Abarth più veloce mai costruita, che ripropone anche nel nome il modello esposto proprio qui a Ginevra nel 1964. Un’auto sportiva a tutti gli effetti, che reinterpreta per la guida su strada la Abarth 695 Assetto Corse impiegata sulle piste di tutta Europa.

Essenziale nello stile e nelle dotazioni, estremamente leggera (pesa meno di una tonnellata), Abarth 695 biposto rinuncia ai due posti posteriori e monta un motore 1.4 T-jet da 190 CV. Il suo favoloso rapporto peso/potenza (5,2 kg/CV) le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi, per una velocità massima di oltre 230 orari. Doti dinamiche che ne fanno la Abarth stradale più veloce mai prodotta. Non solo, ma ha anche tratti di assoluta originalità, come il cambio a innesti frontali con comando ad H, prima vettura stradale al mondo ad essere così equipaggiata. E come i cristalli anteriori fissi con sportelli scorrevoli in policarbonato, in pratica la soluzione adottata per i vetri degli aerei.

Tutto della Abarth 695 biposto deriva dal mondo racing: l’intercooler frontale, il sistema di scarico Akrapovic, i sedili sportivi Sabelt, i freni Brembo e i cerchi OZ da 18 pollici, fino al rollbar posteriore in titanio firmato Poggipolini. Il look è caratterizzato dal kit specifico realizzato in collaborazione con Zender, e che include specifici paraurti, minigonne, passaruota e spoiler. Per la migliore guida su strada, la sicurezza è garantita dai dispositivi quali l’ABS e i controlli elettronici di stabilità e trazione (ESP e TTC), con il plus del differenziale autobloccante e degli ammortizzatori regolabili Extreme Shox.