A Todi, la città più vivibile del mondo

09:00 - Viaggio nel cuore dell’Italia per la nuova Peugeot 5008. La monovolume francese – da poche settimane a listino nella nuova veste estetica – ha percorso infatti la E45, costeggiando il Tevere e salendo fino a Todi, fermandosi davanti alle bellezze del Duomo duecentesco e della Piazza del Popolo. Un itinerario perfetto per godersi la primavera, Todi è facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia. E conoscere così quella che un’università americana ha definito la città più vivibile del mondo.

Todi è salita di recente agli onori della cronaca anche per gli avanzati screening medici che propone ai suoi abitanti. Un ambiente idilliaco insomma, lieve e soave, non a caso la città umbra è scelta come buen retiro da molte famiglie di professionisti, artisti e amanti del vivere sano. Rispetto per l’ambiente che è nelle corde di Peugeot 5008, una delle auto con la miglior insonorizzazione acustica sul mercato. Spaziosa, molto comoda da guidare e da vivere a bordo, la monovolume francese è fatta per viaggiare, anche e soprattutto per le vacanze che i ponti di primavera ci invogliano a fare. Ha un’abitacolo di grande qualità, per la versatilità dei posti a sedere, per il bagagliaio enorme e per le dotazioni comfort e di sicurezza. I passeggeri della seconda fila possono accedere a due distinti schermi, gestibili separatamente, per vedere un Dvd, giocare a un videogame o ascoltare musica con una delle tre cuffie wi-fi a disposizione.

Il restyling di Peugeot 5008 parte dalla nuova firma luminosa dei proiettori e si allarga alla griglia, mentre il cofano degradante e il parabrezza fendono l’aria nel modo più efficace e donano al veicolo un Cx di soli 0,29. Quanto a sicurezza, la nuova 5008 dispone del freno di stazionamento automatico, dell’ESP con funzione Hill Assist, del Distance Alert che informa con un segnale sonoro se la distanza di sicurezza si sta riducendo. Nuova Peugeot 5008 è disponibile in due motorizzazioni a benzina e tre a gasolio, per prezzi che partono da 23.220 euro per le prime e da 24.920 per la gamma diesel.