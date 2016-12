A Maranello campus per 650 bambini

07:30 - Al Centro estivo Ferrari. Bambini che finita la scuola trovano a Maranello il loro oratorio, il loro campus, la loro “casa” per la bella stagione, dove giocare, studiare e chissà, sognare di diventare grandi campioni. Al suo quinto anno di vita, il Centro estivo Ferrari si è ingrandito al punto da poter accogliere oggi 650 bambini, tutti figli dei dipendenti della Casa del cavallino. Erano 100 al primo anno di attività.

“Questa iniziativa, a cui tengo particolarmente, rappresenta uno straordinario esempio di welfare aziendale e di virtuosa collaborazione con le istituzioni locali. Tutte le persone coinvolte nell’organizzazione hanno fatto un lavoro grandioso”, ha detto il Presidente Luca di Montezemolo, che l’altro giorno ha visitato il Centro estivo in compagnia del pilota Marc Gené. “Un luogo sicuro, sereno, vicino all’azienda dove i genitori prestano il loro impegno”, ha marcato Montezemolo, che ha anche ringraziato il nuovo Sindaco di Maranello, Massimiliano Morini, per aver continuato ad appoggiare l’iniziativa, e il parroco don Paolo Monelli per il supporto e il coordinamento. Il Centro estivo Ferrari ha visto crescere a dismisura la sua attività, con orari che vanno dalle 7.30 alle 20.30 e la presenza di 80 educatori professionisti.