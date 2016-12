A Las Vegas la coupe Audi del futuro

08:30 - Si chiama Sport Quattro Laserlight e Audi promette che sarà l’auto sportiva del futuro. Per il momento però, dobbiamo accontentarci di vederne il prototipo, esposto un anteprima mondiale al Salone della Tecnologia di Las Vegas (Ces). Audi Sport Quattro Laserlight non è semplicemente una coupé ibrida elettrica, perché innova anche dal punto della guida automatizzata e dell’estetica, con gli innovativi proiettori laser.

Carrozzeria due porte, lunga più di 4,6 metri e con grandi ruote da 21 pollici, la concept coupé Audi si distingue per l’evoluzione della tecnologia motoristica e-tron. Il motore termico è un V8 4.0 biturbo benzina TFSI da 560 CV, forte di una coppia massima di 700 Nm, cui si aggiunge un propulsore elettrico da ben 140 CV, a sua volta forte di una coppia di 400 Nm, per un valore complessivo utilizzabile di 800 Nm! Lavorando insieme, i due motori garantiscono prestazioni mostruose, con uno scatto sullo 0-100 che si compie in 3,7 secondi e una velocità di punta di 305 km/h. Ma l’Audi del futuro è anche super efficiente e consuma meno di un’utilitaria: 2,5 litri per fare 100 km. Quanto alle emissioni di CO2, scendono ad appena 59 g/km.