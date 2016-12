A Ginevra le Volvo del futuro

08:00 - Tre prototipi e molte idee per il futuro. Volvo sbarca a Ginevra con tre concept car, ciascuna ha l’obiettivo di proporre qualcosa di nuovo alle future vetture della Casa svedese, in termini di design, di architettura degli interni, di motorizzazioni. La Concept XC Coupé cela la prossima generazione della XC90 ed è l’incontro tra un grande Suv e la sportività di una coupé. La Concept Estate sperimenta invece nuove soluzioni per gli interni, mentre la Concept Coupé è uno studio di stile per i prossimi modelli.

Tre prototipi che servono a Volvo anche per riposizionare verso l’alto la gamma auto. Si punta a creare automobili più “cool” nel design esterno e con ambienti più caldi e conviviali all’interno. La tecnologia sarà sempre al primo posto nella progettazione Volvo, con interfacce più vicine al guidatore. Se si eccettua la regolazione del volume, tutti gli altri comandi tradizionali cambiano: non più tasti, né manopole, ma un grande tablet centrale in mezzo alla consolle centrale che permette di azionare tutte le funzioni di guida, sicurezza, navigazione, intrattenimento. In tutto l’abitacolo avrà meno di 10 comandi, laddove oggi alcune vetture premium arrivano a 60!

Va in questa direzione l’accordo con Apple (che tocca come noto anche Ferrari e Mercedes), ma Volvo non avrà problemi a lasciar interagire il suo sistema di infotainment interno anche con Android. Al sodo, la novità più attesa sarà la prossima XC90 (esposta a Parigi a settembre), ma Volvo pensa anche a sostituire la gamma V40 con un nuovo modello a cavallo tra i segmenti C e D. Decisiva poi la scelta di motorizzazioni efficienti ed ecologiche, col 4 cilindri D4 che sarà abbinato alla tecnologia ibrida plug-in e a quella al 100% elettrica.