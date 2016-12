A Ginevra la nuova Peugeot 308 SW

10:00 - È talmente grande e abbondante negli spazi che offre che quasi quasi cannibalizza la 508 SW. Eppure Peugeot non ha aspettato un attimo per ampliare la sua gamma di station wagon e rinnova la 308 SW poco dopo aver lanciato la nuova 308 a 5 porte. Ora la gamma di vetture ad uso familiare della Casa del Leone è davvero straripante, perché alla 308 berlina e SW vanno aggiunte il Suv 3008 e il monovolume 5008.

Lunga 4,58 metri e con un bagagliaio che, in configurazione normale, vanta una capacità di carico di 610 litri, la nuova Peugeot 308 SW è soprattutto più leggera di 140 chili rispetto al modello precedente, ciò che la rendono estremamente efficiente, a dispetto delle dimensioni, e in grado di rispettare lo standard Euro 6 sulle emissioni con tutte le motorizzazioni di gamma. La versione di punta è la BlueHDi a gasolio, capace di limitare le emissioni di CO2 a soli 85 g/km. Peugeot presenterà la nuova 308 SW al Salone di Ginevra del prossimo mese di marzo, ma promette già grandi innovazioni per gli interni, con il Peugeot i-Cockpit per gestire le funzioni di bordo e di infomobilità basate su un display da quasi 10 pollici.