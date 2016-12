A Detroit la Toyota FT-1 Concept

09:00 - In Europa cavalca un’immagine tutta green, ma in Nord America e Asia Toyota ha una consolidata fama sportiva e partecipa a una quantità smisurata di corse e campionati. Non sorprende quindi che al Salone di Detroit il colosso giapponese abbia esposto una supercar di grande fascino, la FT-1 Concept. Ma l’anima green non scompare, quella sigla FT sta per “Future Toyota” e il sistema di alimentazione è ibrido elettrico.

Nel suo abitino rosso fuoco molto emozionale, la Toyota FT-1 Concept è una sports car bella e innovativa, che si caratterizzata esteticamente per i molti dettagli prettamente agonistici: le prese d’aria anteriori, l’estrattore sulla coda, l’alettone retrattile in base alla velocità. L’abitacolo è arretrato rispetto al baricentro della vettura e non mancano elementi distintivi come il volante ispirato alla Formula 1, il cruscotto a forma di delta unico nel suo genere, la pedaliera ultraleggera in alluminio. L’assetto è molto basso e la trazione anteriore. Accanto alla propulsione ibrida ci sarà anche una trasmissione sequenziale a gestione elettronica.