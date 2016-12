"Volkswagen tratta quote di Fiat"Secca smentita del Lingotto

14:24 - Il Gruppo Volkswagen starebbe esplorando la possibilità di un'acquisizione, anche parziale, di quote in Fiat Chrysler. Lo scrive nel numero in edicola venerdì il periodico tedesco Manager Magazin, secondo il quale ci sarebbero trattative fra Ferdinand Piech, principale azionista di VW e le famiglie Elkann e Agnelli di Fiat. Ma sia il Lingotto che Exor, la società della famiglia Agnelli che detiene la percentuale di maggioranza delle azioni Fiat, smentiscono.

I rumors del Manager Magazin - Stando a quanto scrive il periodico, che cita fonti interne Volkswagen, Fca punterebbe a concentrarsi sul marchio Ferrari, ritirandosi quasi completamente dall'impegno nel settore dell'auto. Volkswagen sarebbe invece soprattutto interessata al marchio Chrysler, acquisito da Fiat lo scorso gennaio. La mossa della casa tedesca farebbe parte della strategia di rilancio di Volkswagen negli Usa, confermata nei giorni scorsi dai vertici del gruppo, sfruttando la rete di distribuzione e la competenza e il successo dei modelli Chrysler sul mercato statunitense. Un'intesa è pero' ancora lontana, scrive Manager Magazin: grandi divergenze ci sarebbero sul prezzo dell'acquisizione, e inoltre Sergio Marchionne starebbe seguendo altre strade parallelamente. Inoltre Volkswagen, dopo l'acquisto di Scania e Man, punterebbe a medio termine anche all'acquisizione di altri marchi nel settore. Progetti che pero' comporterebbero un impegno finanziario incompatibile con l'acquisizione parziale anche del gruppo Fca, considera il periodico.



Exor e Fiat smentiscono - "Non si è tenuta alcuna discussione in merito a una fusione di Fiat con Volkswagen", precisa un portavoce di Exor, subito seguito da una nota di Fiat: "Non abbiamo intrattenuto discussioni con Volkswagen in merito a una possibile fusione".



Mercato auto, il Lingotto torna a sorridere - Mercato dell'auto in crescita a giugno in Europa, con +4,3% rispetto allo stesso mese del 2013 e con un +6,2%, secondo i dati Acea, nei primi 6 mesi del 2014. Il gruppo Fiat meglio, con un +6,9% e la quota di mercato sale dal 5,9 al 6%. Nei 6 mesi le immatricolazioni aumentano del 2,8% ma la quota scende dal 6,4 al 6,1%. Il Lingotto sottolinea che la Fiat 500 e' ancora una volta l'auto piu' venduta del segmento A seguita dalla Panda. Nuovo exploit per Jeep, +62%.