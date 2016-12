07:00 - Una novantina di cavalli e la Golf è bell’e pronta anche per i neopatentati. Arriva infatti a listino in Italia la versione Tech&Sound della best-seller Volkswagen, un allestimento molto giovanile e proposto nelle due motorizzazioni 1.2 TSI turbo benzina da 85 CV e 1.6 TDI turbodiesel da 90 CV. Livelli di potenza contenuti che rendono questa Golf guidabile anche da chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni.

Partendo dall’allestimento Trendline, questo inedito livello Tech&Sound (già proposto sulla Polo) si caratterizza per l’elevato pacchetto di contenuti, a cominciare dalla sicurezza. Sono 7 gli airbag di serie (con quello che protegge le ginocchia del guidatore), c’è il differenziale elettronico autobloccante XDS, il sistema di frenata anti collisione multipla, la spia della stanchezza del guidatore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sedile guida regolabile in altezza e il volante in altezza e profondità. E poi c’è il più sofisticato sistema radio offerto sulla Golf, con un display touchscreen a colori da 5,8 pollici, 8 altoparlanti, lettore CD, SD card, ingressi Aux-in e Usb. Il volante in pelle multifunzione gestisce le funzioni radio e non manca la predisposizione per cellulari Bluetooth.

A richiesta la Volkswagen Golf Tech&Sound è disponibile anche in carrozzeria 5 porte, mentre il colore base (incluso nel pacchetto) è il Grigio Urano. A richiesta però sono disponibili il Pure White e il Nero. Brillanti ed efficienti i due motori, adatti al target giovanile: il 1.2 TSI benzina tocca i 180 orari di velocità massima, accelera da 0 a 100 in 11,9 secondi ma consuma mediamente meno di 5 litri per fare 100 km. La versione 1.6 TDI 90 CV fa ancora meglio: stessa accelerazione, ma una velocità che arriva a 185 km/h, pur con consumi di 3,8 litri/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 inferiori ai 100 g/km. Prezzi: la Golf Tech&Sound benzina costa 16.950 euro, la TDI 18.950 euro.