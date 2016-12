Volkswagen Golf R, idea super sportiva

08:00 - Il 2013 è stato l’anno della Golf, l’ennesimo nella sua lunga vita di best-seller europea. Hanno debuttato le nuove versioni sportive GTI e GTD, la carrozzeria Variant e la motorizzazione TDI BlueMotion. Ma il 2014 promette ancora sorprese, Volkswagen ha infatti in cantiere la nuova Golf R, la versione più prestazionale della vettura. Grazie al nuovo motore TSI –turbo benzina a iniezione diretta – la nuova Golf R sviluppa 300 CV, 30 in più rispetto alla precedente versione.

In sintesi, la nuova Golf R è la Golf più potente che sia mai stata costruita. Sale la potenza, ma scendono i consumi, fino al 18% in meno, per un valore medio di 6,9 litri per 100 km nel percorso misto, merito anche dei sistemi start/stop e di recupero dell’energia in frenata, entrambi di serie. Come per le precedenti Golf R, anche ora la potenza del motore turbo è abbinata alla trazione integrale permanente 4Motion, in questo caso con frizione Haldex di quinta generazione. L’assetto sportivo è ribassato di 20 mm rispetto alle normali Golf, e lo sterzo è il nuovo con servo-assistenza progressiva. Per gli animi più sportivi c’è la possibilità di disattivare il controllo di stabilità elettronico, mentre a richiesta è disponibile il sistema di regolazione adattiva dell’assetto (DDC).

Per la nuova Golf R è disponibile sia il cambio manuale che l’automatico a doppia frizione DSG, ma in entrambi i casi l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in appena 5,1 secondi, limando di un mezzo secondo abbondante il valore della precedente Golf R. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Look esclusivo e lo si vede già dai paraurti, dalle bandelle laterali e dai cerchi in lega leggera da 18 pollici. A LED sono le luci diurne anteriori e i gruppi ottici posteriori a LED, mentre l’impianto di scarico si avvale di 4 terminali cromati (due per lato). All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili sportivi con rivestimenti in tessuto e Alcantara, il volante a tre razze rivestito in pelle, inserti in carbonio, climatizzatore automatico e sistema radio-CD con touchscreen. I prezzi della nuova VW Golf R partono da 40.900 euro.