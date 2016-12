Volkswagen fa più ricca la Golf Variant

Tra tutte le carrozzerie auto, le station wagon sono quelle veramente adatte a tutte le stagioni. Perché sia in inverno che in estate sanno rispondere alle esigenze dei viaggiatori e delle famiglie. Un classico della categoria è la Golf Variant, che Volkswagen ha appena rilanciato aggiungendogli contenuti tecnici raffinati e all’avanguardia. Come il differenziale autobloccante XDS abbinato al controllo di stabilità, proposto di serie su tutte le versioni.

Nata dal pianale modulare della Golf VII (il più flessibile in casa Volkswagen), la nuova Golf Variant è arrivata sulle strade italiane nelle scorse settimane forte di un sostanzioso restyling estetico: è più lunga, più spaziosa all’interno, ha un bagagliaio con 100 litri di capienza in più, che passa da 500 a 605 litri. Ma è anche più leggera (pesa 105 chili in meno), consuma quindi di meno, merito anche di una gamma motori interamente turbo e a iniezione diretta. Armoniche le proporzioni, la lunghezza di 4,56 metri, il passo di 2,62 e la larghezza di 1,8 metri infondono personalità e assicurano un’ottima abitabilità interna.

Tre benzina e quattro diesel, la gamma motori della SW tedesca è ben articolata ed efficiente. A benzina si parte col 1.2 TSI da 105 CV e c’è poi il 1.4 disponibile nei due livelli di potenza di 122 e 140 CV. L’offerta a gasolio vede il 1.6 declinato in tre livelli: 90 e 105 CV, più il nuovo 110 CV Euro 6. Al top il 2.0 TDI da 150 CV. Tutti i motori sono disponibili con l’opzionale cambio automatico a doppia frizione DSG. Davvero notevole è la dotazione di sicurezza proposta di serie sulla nuova Golf Variant: 7 airbag, il sistema di frenata anti-collisione multipla, la spia della stanchezza del guidatore “Fatigue Detection”, il poggiatesta anti-colpo di frusta, il controllo di stabilità ESP con antislittamento, assistente di controsterzata e Hill Holder per le partenze in salita. I prezzi partono dai 19.500 euro della 1.2 TSI 105 CV Trendline.