Volkswagen Cross up!, la city car speciale

08:30 - Si chiama Cross up! ed è la versione con il look da Suv della city car Volkswagen. Non che abbia dotazioni sinceramente off-road né la trazione 4x4, ma l’assetto rialzato di 15 mm rispetto alla up!, i paraurti con protezioni sottoscocca e le fasce paracolpi sulle portiere denotano un chiaro carattere sportivo. E poi va detto che le Case auto cercano di personalizzare sempre più le loro utilitarie di segmento A, per renderle più distintive e meno banali.

Con la Cross up! Volkswagen completa il poker della gamma “Cross”, che già include i modelli CrossPolo, CrossGolf e CrossTouran. Per quanto riguarda la Cross up!, non è soltanto il look ad assumere un aspetto off-road, ma anche alcune sue caratteristiche tecniche vanno nella stessa direzione. La VW Cross up! ha carrozzeria rigorosamente 5 porte, pur restando estremamente compatta nei suoi 3,56 metri di lunghezza, e monta cerchi da 16 pollici con pneumatici 185/50 (categoria sicuramente superiore). Di serie le barre sul tetto, elemento non trascurabile di versatilità, il lunotto e i vetri posteriori oscurati, gli specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente.

Una city car ben accessoriata, che di serie vanta l’ESP accompagnato dal sistema antislittamento elettronico (ASR), dall’assistente per le partenze in salita e dal sistema di recupero della coppia. A richiesta persino il sistema di frenata di emergenza City, che fino alla velocità di 30 km/h evita l’impatto frenando in automatico la vettura. Sempre di serie i sensori di parcheggio posteriori e il Cruise Control. Il motore è esclusivamente il piccolo 1.0 da 75 CV, molto efficiente visti i consumi medi di 4,7 litri di benzina per 100 km e le emissioni di CO2 di 109 g/km. A listino da pochi giorni, Volkswagen Cross up! costa 14.900 euro, chiavi in mano.