08:30 - Si chiama Cross up! ed è la versione con il look da Suv della city car Volkswagen. Non che abbia dotazioni off-road né la trazione 4x4, ma l’assetto rialzato di 15 mm rispetto alla up! e i paraurti con protezioni sottoscocca denotano un chiaro carattere sportivo. Di serie anche i cerchi da 16 pollici e l’ESP. Volkswagen Cross up! arriva a listino al prezzo, chiavi in mano, di 14.900 euro.