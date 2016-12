Un pieno basta per Golf 1.6 TDI BlueMotion

08:00 - Da Nantes a Copenaghen con un pieno di gasolio e avanza pure. Dall’estremo occidente Atlantico francese all’imbarco per la Scandinavia con una Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion e il record di percorrere 1.602 km (praticamente 1.000 miglia) con una media consumi di 2,92 litri ogni 100 km, come dire 34,2 km percorsi mediamente con un litro. È il primato di efficienza che la best-seller europea ha stabilito nel test-drive “ThinkBlue. Eco Ride”.

Nel serbatoio della Golf 1.6 TDI BlueMotion c’erano 50 litri di gasolio, con il bocchettone sigillato. Alla fine sono rimasti più di tre litri di gasolio. A certificare il record è Dekra, l’azienda leader nel mondo per i servizi automotive. Si è partiti da Nantes, città scelta quale “European Green Capital 2013”, e alla guida si sono alternati i piloti della Volkswagen Driving Experience, che hanno impiegato 20 ore e 45 minuti per arrivare nella capitale danese, a sua volta “European Green Capital 2014”. La Golf 1.6 TDI BlueMotion è rispettosa dell’ambiente anche per le sue basse emissioni inquinanti: quelle di CO2 si attestano sugli 85 g/km, un livello degno di un’auto ibrida elettrica.