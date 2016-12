Un’ammiraglia, tante personalità

08:00 - Se volete un’auto di personalità e con un abitacolo di prima classe, allora non si può non prendere in considerazione la Audi A8. La nuova generazione della berlina ammiraglia Audi fa impallidire la categoria per l’avanzato uso di tecnologie e materiali. Per chi poi ama la sportività, al top di gamma c’è la superba S8 da 520 CV di potenza, chi invece coltiva l’amore per l’ambiente può optare per la A8 Hybrid.

Ma la dote principale della nuova Audi A8 sta nel concetto. L’ammiraglia della Casa dei quattro anelli è la più leggera del segmento, merito del telaio e della carrozzeria costruiti interamente in alluminio. Ciò che permette grande dinamicità, un’efficienza superiore alla media e motori che rispettano tutti lo standard Euro 6 sulle emissioni. La versione 3.0 turbo benzina a trazione integrale pesa soltanto 1.830 chili, nonostante i 5 metri e 15 centimetri di lunghezza! Ha un passo di 3 metri che rende magnificamente spazioso l’abitacolo e, volendo, Audi realizza anche una variante a passo lungo ancora più generosa. La leggerezza ha anche permesso di modulare nel migliore dei modi gli interni, che prevedono la ionizzazione dell’abitacolo.

Davvero avanzata si presenta poi la gamma motori. Il “piccolo” (si fa per dire) 3.0 TFSI turbo benzina sviluppa 310 CV di potenza, ma nella gamma a benzina Audi propone anche un V8 4.0 biturbo da 435 CV, dotato di quella tecnologia “cylinder on demand” che dimezza da 8 a 4 l’uso dei cilindri in base alle condizioni di marcia. A gasolio si parte col 3.0 TDI da 258 CV, che ha il merito di abbassare sotto i 6 litri per 100 km i consumi nel ciclo misto, un valore da utilitaria piuttosto che da berlina ammiraglia. Diesel è anche il TDI 4.2 da 385 CV e con una formidabile coppia massima di 850 Nm.

Nel corso del 2014 Audi lancerà anche la nuova S8 con motore V8 biturbo benzina da 520 CV e la A8 Hybrid. Quest’ultima monta un motore 2.0 TFSI in abbinamento al motore elettrico, che permette all’auto di sviluppare 245 CV e una coppia complessiva di 480 Nm. Di serie la nuova Audi A8 è dotata di un cambio tiptronic a 8 rapporti, che funziona in combinazione con la trazione integrale permanente quattro. A richiesta può essere abbinato il differenziale sportivo posteriore, che distribuisce la potenza tra le ruote a seconda delle esigenze dinamiche e che è di serie sulla S8 e sulla motorizzazione TDI 4.2.

Quanto alle tecnologie, la nuova A8 dispone degli Audi Matrix LED per i gruppi ottici anteriori, vale a dire 25 LED singoli e comandati singolarmente. Per la prima volta su Audi debutta l’Head-Up display e il Night Vision per aiutare la visibilità di notte. All’interno si segnalano i sedili relax con poggiapiedi a regolazione elettrica, il climatizzatore automatico a quattro zone e il frigobox. La nuova Audi A8 arriva nelle concessionarie italiane a metà novembre, i prezzi partono da 83.700 euro e superano i 100 mila euro con le versioni top di gamma.