Tre Range Rover Hybrid sulla Via della Seta

07:00 - Un battesimo migliore le prime Range Rover ibride non potevano avere. Tre esemplari del super Suv britannico hanno percorso la leggendaria Via della Seta, che valicando le montagne più alte del pianeta univa un tempo l’Occidente all’Oriente. Un viaggio lungo 53 giorni, con le tre Range Rover Hybrid che hanno percorso 16.853 km. Per 7 giorni di fila le auto hanno viaggiato tra i 3.350 e i 5.379 metri sul livello del mare, condizioni quasi impossibili per uomini e macchine! Col suo doppio motore V6 turbodiesel ed elettrico, Range Rover Hybrid arriverà sui mercati europei a inizio 2014.