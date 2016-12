10:00 - Una moto piccola ma solo per la cilindrata (250 cc) e il prezzo (inferiore ai 3.500 euro). Per il resto, dal look alla meccanica, dalla verve del motore bicilindrico 4 tempi alla ciclistica con sospensioni regolabili, Suzuki Inazuma 250 offre tutto il sapore di una vera e moderna naked. Perfetta per chi ha deciso di entrare nel mondo delle due ruote dalla porta principale.