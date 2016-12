08:30 - Sulle tracce dei Beatles con una Ferrari FF. Dal mitico Cavern di Liverpool, il club da cui partirono i Fab Four, alla città del primo loro esordio internazionale: Amburgo. Un viaggio che Ferrari ha organizzato in collaborazione con JBL Professional, storico fornitore di attrezzature per gli studi di registrazione dei Beatles e dal 2008 partner audio delle supercar di Maranello. Un viaggio che non poteva che chiamarsi “Journey of Sound”, con due concerti lungo il percorso e tante tappe speciali.

Come quella a casa di Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, altro mito della musica rock e da sempre tifoso del Cavallino, da quando il padre – pilota che corse con una Ferrari la Mille Miglia del 1953 – lo portava a vedere le “rosse” in pista, e tuttora Nick frequenta i paddock di Formula 1. Oggi il grande batterista vanta una collezione Ferrari strepitosa, tra cui spicca una 250 GTO, ma le star hanno sempre amato le auto di Maranello e gli stessi George Harrison e John Lennon sono stati tra i migliori clienti del Cavallino. Il “Viaggio del Suono” della Ferrari FF (a proposito, FF come Fab Four) consiste in una serie di eventi live e in studio, con artisti che mischieranno le loro esperienze in una fusion musicale innovativa. Tra i “viaggiatori”, Kate Nash, Jamie N Commons, Jonas & the Massive Attraction e Natalie McCool.

Prima Ferrari a trazione integrale, la FF dispone di un fantastico sistema audio JBL con 15 altoparlanti e una sofisticata tecnologia di amplificazione da 1.280 watt di potenza. Diventerà una classica da collezione anche lei, come quelle di Nick Mason e le altre che oggi vengono battute in aste record in tutto il mondo. Pochi giorni fa, a New York, una Ferrari 250 LM del 1964 è stata aggiudicata per 14,3 milioni di dollari, e lo scorso mese di agosto, a Pebble Beach in California, una 275 GTB/4 S NART spider è stata venduta per 27,5 milioni di dollari. Ma il record assoluto resta quello della 250 GTO aggiudicata a 52 milioni di dollari a gennaio 2013, il prezzo più alto mai raggiunto da un’automobile.