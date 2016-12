08:30 - Dal Cavern di Liverpool ad Amburgo, passando per la casa di Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd. Un viaggio sulle orme dei Beatles con una Ferrari FF a trazione integrale. Dal club di Liverpool, da cui partì l’avventura dei Fab Four, alla città del primo loro esordio internazionale: Amburgo. Un viaggio – Journey of Sound – che Ferrari ha organizzato in collaborazione con JBL Professional.