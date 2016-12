Su Maserati soffia il vento Ghibli

08:30 - Piccolo è bello. Sempreché una berlina lunga quasi 5 metri e larga due, con un motore diesel da 250 CV, può dirsi piccola. Ma in casa Maserati è così e la Ghibli, berlina di segmento E tutta nuova, ha le credenziali di una “normale” auto dirigenziale. Elegante, lussuosa, super confortevole, ma pur sempre 30 cm più corta della Quattroporte. Una berlina che porta Maserati a sfidare i grandi costruttori tedeschi.

Prodotta nel nuovo stabilimento di Grugliasco, Maserati Ghibli è anche la prima Maserati ad avere una motorizzazione a gasolio ed è con questa soluzione che la Casa modenese spera di raggiungere le 50 mila unità vendute l’anno. Un motore 6 cilindri turbodiesel 3.0 da 250 CV (solo in Italia) o da 275 CV e con funzione Start-Stop. Costruito in Italia (dall’emiliana VM Motori), il V6 diesel offre una coppia massima mostruosa di ben 600 Nm e così le prestazioni sono davvero importanti: 250 km/h di velocità massima autolimitata elettronicamente e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. Eppure non manca di efficienza, perché in media ha bisogno di soli 6,3 litri di gasolio per percorrere 100 km.

La gamma motori si compone anche di un biturbo benzina, sempre 6 cilindri 3.0, da 330 e da 410 CV. Quest’ultima disponibile anche nella versione SQ4 a trazione integrale, mentre le altre sono tutte a trazione posteriore. Il cambio è un moderno automatico ad 8 rapporti ZF. Le versioni a benzina da 410 CV riescono a raggiungere una velocità di 285 km/h e accelerano da 0 a 100 in soli 5 secondi!



Il passo di quasi tre metri delinea un abitacolo molto spazioso e di grande raffinatezza, con due aree distinte per guidatore e passeggero. Spicca al centro della plancia uno schermo touch da 8 pollici. Di grande qualità la dotazione interna, con un impianto audio Bowers & Wilkins con 15 altoparlanti. La storica collaborazione tra Pirelli e Maserati aggiunge un nuovo tassello negli pneumatici P Zero sviluppati ad hoc per la Ghibli. I prezzi sono compresi tra i 66.000 euro della Ghibli diesel 250 CV e gli 83.850 Euro della SQ4 a trazione integrale.

