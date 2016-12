Serie 2 Coupé, sportività in taglia piccola

09:00 - Chi ha sempre desiderato una coupé BMW, quelle classiche a tre volumi dalla linea filante e slanciata, avrà nel 2014 un’occasione unica. Debutterà infatti la più piccola delle coupé bavaresi, la inedita Serie 2, che prende spunto dalla Serie 1 Coupé, con la sostanziale differenza della carrozzeria (tre volumi appunto, con due porte) e di una lunghezza che sfila per ben 4,43 metri. Dinamicità pura.

La trazione è chiaramente posteriore, in sintonia col background delle sportive BMW, come del resto confermato dall’ampia gamma di motorizzazioni, tutte turbo e le benzina anche col doppio turbocompressore. La nuova Serie 2 è insomma una baby coupé soltanto in rapporto alle altre vetture della gamma BMW (come la Serie 4 Coupé approdata di recente sulle strade italiane), ma per il resto esprime il carattere e la dinamicità proprie della Casa di Monaco di Baviera. Basti pensare agli Air Curtain nei passaruota, che servono a ottimizzare i flussi d’aria attorno alla vettura e migliorare la resa aerodinamica, che vanta un Cx di 0,29 nettamente migliore di quello dell’attuale Serie 1 Coupé.

La gamma partirà dalla 218d con motore turbodiesel da 143 CV, mentre a benzina la 220i sviluppa 184 CV. Il top sarà la versione M235i, con propulsore 6 cilindri benzina di 3 litri da 326 CV. Tra i cambi c’è anche l’innovativa trasmissione automatica a 8 rapporti. Per chi volesse connotare in senso ancora più sportivo la propria Serie 2, sarà a disposizione il pacchetto M Line, mentre di serie sono i sistemi di regolazione della stabilità di guida e della trazione (DSC e DTC), con la funzione elettronica di bloccaggio del differenziale dell’asse posteriore di serie. La coda di personalità offre infine il valore aggiunto della versatilità: i 4 posti interni sono molto comodi e il vano bagagli ha una buona capacità di 390 litri, degni di una berlina di grossa taglia.