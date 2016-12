Seat sulla strada del fotovoltaico

09:30 - Lo stabilimento Seat di Martorell, nelle vicinanze di Barcellona, festeggia i 20 anni di attività. È già uno dei più moderni d’Europa e da poco ha aggiunto le linee produttive di alcuni modelli Audi, oltre a produrre l’intera gamma di vetture Seat. Ma la sua modernità ed efficienza taglia adesso un nuovo traguardo, merito dei pannelli fotovoltaici montati sui tetti degli edifici e dei depositi, che ne fanno uno degli impianti più rispettosi dell’ambiente.

Lanciato nell’ottobre 2010, il progetto “Seat al Sol” sviluppato in collaborazione con Gestamp Solar ha l’obiettivo di generare energia elettrica pulita per l’uso in loco, riducendo di 12.800 tonnellate l’anno le emissioni di CO2. Seat cerca insomma l’indipendenza energetica, che serve per il dovuto rispetto dell’ambiente ma anche per risparmiare sui costi. A Martorell è stata inaugurata la più grande installazione fotovoltaica dell’industria automobilistica. Si tratta di 53 mila pannelli solari, che occupano una superficie di 276 mila metri quadrati, pari a 40 campi di calcio, che generano 15 milioni di kilowattora l’anno. Grazie a questo progetto, Seat è in grado di generare il 50% dell’elettricità e il 90% dell’energia termica che si consuma nel grande stabilimento catalano. L’investimento tutto sommato è contenuto: 35 milioni di euro in 3 anni.