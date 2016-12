Rombo di Tuono scalda i motori

08:00 - Le moto custom protagoniste nel weekend a Brescia. E con loro tutto il popolo di appassionati delle due ruote, del tuning e dello show. Si svolge infatti nei 17 mila metri quadrati di padiglioni alla Fiera di Brescia la 12° edizione di Rombo di Tuono. Sabato 5 e domenica 6 ottobre i migliori preparatori professionisti – italiani e internazionali – si contenderanno il Campionato Italiano Costruttori Custom.

La giuria sarà composta da rappresentanti della International Master Bike Builders Association, della Federazione Italiana Customizer, giornalisti e addetti ai lavori. La miglior customizzazione vincerà un assegno di 2.500 Euro. Ma ci sarà spazio anche ai preparatori non professionisti, cui è riservato un concorso a parte, il Riders Bike Contest, in collaborazione col magazine Low Ride. In palio un soggiorno alla Daytona Bike Week 2014. La manifestazione bresciana non mancherà di dedicare uno sguardo alle auto d’epoca, grazie alla presenza di hot rod e vetture americane, che si sfideranno nel Car Contest pre ’65, e un apposito spazio sarà riservato ai privati possessori di moto e auto americane, che potranno anche avviare trattative di compravendita. Madrina ufficiale di Rombo di Tuono 2014 è Custom Chrome Europe. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.rombodituono.it.