Rav4 e Land Cruiser, i vecchi amori Toyota

08:30 - Nell’immaginario più recente Toyota rappresenta il costruttore di auto ibride ed ecologiche per eccellenza. Ma c’è un valore ancora più autentico che il primo gruppo automobilistico del mondo incarna, ed è la capacità di produrre fuoristrada e Suv. Come Rav4, indiscusso best-seller dei Suv italiani, lanciato esattamente 20 anni fa - nel 1994 - e da allora venduto in oltre 170 mila unità. O come Land Cruiser, il mastodontico fuoristrada al top della gamma, il cui primo esemplare fu prodotto più di 60 anni fa.

Adesso Toyota ha deciso di rilanciare questi prodotti autentici e nel prossimo fine settimana li farà conoscere al pubblico italiano in un porte aperte dedicato. Rav4 è un po’ il Suv per eccellenza e oggi vanta le dotazioni tecniche più evolute del mercato, come il sistema di guida dinamica IDDS (Integrated Dynamic Drive System) che assicura la migliore traiettoria in qualsiasi condizione di marcia. Il sistema ottimizza le performance di guida e la trazione sulle diverse superfici, anche se il veicolo è dotato di sola trazione anteriore. Perché la versatilità di Rav4 sta anche nei 4 allestimenti, nelle differenti carrozzerie a 3 e 5 porte e nella duplice scelta tra le due e le quattro ruote motrici.

La promozione che Toyota Italia ha predisposto per il suo Suv best-seller è di quelle imperdibili. Al prezzo di 23.500 euro - anche senza rottamazione - si può avere Rav4 2WD con motore a gasolio 2.0 D-4D da 124 CV, nel primo allestimento che propone di serie le luci diurne a LED, i cerchi in acciaio da 17 pollici con pneumatici 225/65, il volante in pelle e il dispositivo Follow Me Home quando si chiude la vettura. La promozione è però valida fino al 30 novembre prossimo e ne beneficia anche la gamma a benzina (2.0 da 150 CV) e l’altra motorizzazione diesel 2.2 D-4D da 150 CV.

Ma i più esigenti troveranno nelle concessionarie Toyota anche il maestoso Land Cruiser, appena sottoposto a restyling degli esterni e dell’abitacolo. Gli allestimenti sono 4, le carrozzerie due (3 e 5 porte), ma il motore è esclusivamente il 3.0 diesel da 190 CV e 420 Nm di coppia con trazione integrale e riduttore delle marce. Un 4x4 verace, inarrestabile, disponibile sia col cambio manuale a 6 marce che col più confortevole automatico. La nuova Toyota Land Cruiser è disponibile a listino con prezzi che partono da 41.250 Euro, chiavi in mano.