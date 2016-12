Rav4 e Land Cruiser, i vecchi amori Toyota

08:30 - Rav4 in offerta lancio imperdibile (23.500 euro), Land Cruiser nel new look di esterni e interni. Tralasciando per un attimo le vetture ibride, oggi il vanto della gamma Toyota, la Casa nipponica sembra che voglia tornare ai suoi valori più autentici, quelli che l’hanno portata a produrre i fuoristrada più solidi e affidabili del mondo. Rav4 è da 20 anni l’indiscusso best-seller dei Suv italiani, venduto in oltre 170 mila unità. Land Cruiser ha una storia ancora più antica, il primo esemplare fu prodotto più di 60 anni fa.