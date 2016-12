Range Rover Sport, record nel deserto saudita

08:45 - Per chi guida il deserto è l’ambiente più duro che ci sia. Brutale, terribilmente pericoloso, che mette a dura prova sia gli uomini che le macchine. Sono anni che la Dakar ce lo insegna e quindi un record di guida realizzato nel deserto assume sempre una valenza speciale. Come l’impresa compiuta dal pilota spagnolo Moi Torrallardona a bordo di una Range Rover Sport di serie nell’attraversare l’Empty Quarter, il massacrante deserto saudita, il secondo al mondo dopo il Sahara per dimensioni, e con temperature che di giorno superano i 50 gradi.

Ma la Range Rover Sport non conosce ostacoli. È passata dalle vertigini delle montagne del Colorado, con la cronoscalata record alla cima del Pikes Peak, al deserto aspro e torrido dell’Arabia Saudita: l’Empty Quarter, in arabo Rub’ al Khali. Qui ha stabilito il nuovo record di velocità nella traversata: Moi Torrallardona ha impiegato 10 ore e 22 minuti, guidando dall’alba al tramonto per 849 chilometri, alla media oraria di 81,87 orari. E dire che l’esperto pilota spagnolo ha guidato una Range Rover Sport di serie, con motore V8 benzina 5.0 da 510 CV equipaggiata con pneumatici standard! L’unica modifica ammessa: una piastra di protezione per il sottoscocca.

“La guida nel deserto richiede una combinazione di velocità, delicatezza e capacità tecniche - ha spiegato Torrallardona -. È cruciale affrontare le dune con precisione, per sapere quando è il momento di accelerare a tavoletta o di rallentare, occorrono esperienza e accortezza. Questa speciale condotta di guida richiede un veicolo altrettanto speciale, deve essere velocissimo ma anche agile, reattivo e ben piantato a terra. E la Range Rover Sport è proprio così, senza dubbio il miglior mezzo per la conquista del deserto”.