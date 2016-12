Prezzi della benzina in aumento? I trucchi per sopravvivere alla crisi

11:00 - La crisi economica costringe i cittadini a cercare soluzioni alternative per risparmiare. Uno dei beni più colpiti è sicuramente la benzina, necessaria per chi non riesce a fare a meno di usare la propria vettura. Dopo aver toccato picchi di prezzo senza precedenti, in molti hanno deciso di limitare l'uso di cicli e motocicli il più possibile avvalendosi di mezzi pubblici o delle nuove e popolari agenzie di car sharing.

Le alternative alla macchina di proprietà - Le abitudini degli italiani, come evidenzia uno studio condotto dal Centro Studi e Documentazione Direct Line, stanno pian piano cambiando. Ben il 70% dei cittadini ha deciso di affrontare a muso duro il caro della benzina: il 53% dichiara di usare sempre meno l'auto o la moto (solo a condizioni di necessità). Il 15% ha già dichiarato di star vagliando altri modelli che consumino meno. Il 2%, invece, sta adottando la nuova tendenza italiana: il car sharing (condivisione di automobili private).

Escamotage per i fedelissimi - Ci sono poi quelli che proprio non riescono a non usare la loro macchina. Ecco che allora si escogitano i piccoli trucchi dell'esperto guidatore per risparmiare. I metodi sono semplici ma efficaci: mantenere una velocità media costante, spegnere l'auto durante le soste ed evitare di "tirare" troppo le marce.



Questi i trucchi più conosciuti mentre altri sono: limitare l'uso di aria condizionata e riscaldamento, controllare regolarmente la pressione delle gomme, evitare di caricare eccessivamente l'auto, effettuare una corretta manutenzione e procedere a marce alte.

Le statistiche - A fronteggiare il caro benzina lasciando in garage la macchina sono proprio i giovanissimi, quelli che vanno dai 18 anni ai 24. Infatti ben il 62% di loro dichiara di usarla solo se strettamente necessario. I più fedeli alle loro quattro ruote, risultano invece i giovani nella fascia dai 25 ai 34 anni. Aumentano anche i fan del metano e del gpl, per non parlare delle macchine elettriche. Se ci fossero più stazioni di ricarica sarebbe l'alternativa più papabile.