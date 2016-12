08:00 - Cosa fare per migliorare un’ammiraglia prestigiosa e sportiva come la Porsche Panamera? Difficile trovare risposte e così alla Porsche, per la nuova versione a gasolio della 4 porte, hanno risolto il dilemma senza troppi patemi: una bella iniezione di potenza in più! La nuova Panamera Diesel ha sotto il cofano un motore 6 cilindri 3.0 nuovo nuovo da 300 CV, cioè 50 in più di prima.

Oltre alla potenza, anche la coppia aumenta e nettamente: da 550 a 650 Nm, costante dai 1.750 ai 2.500 giri, e quei 100 Nm in più significano accelerazione più rapida – 6 secondi netti sullo 0-100 – e una velocità massima che passa da 245 a 260 km/h. In sintesi l’iniezione di potenza effettuata sul V6 turbodiesel ha permesso di incrementare del 20% le performance dinamiche della Panamera Diesel, una versione che vale il 15% delle vendite di gamma dell’ammiraglia tedesca. Non solo, ma la vettura dispone adesso del differenziale posteriore a controllo elettronico di serie, per una più genuina dinamica sportiva. Rinnovata anche la trasmissione automatica Tiptronic S a 8 rapporti.

In Italia la nuova Porsche Panamera Diesel arriverà a gennaio. È un’ammiraglia, un’auto di rappresentanza, con le 4 porte di una berlina su un corpo però che mantiene il “family feeling” con tutte le coupé della Casa di Stoccarda. Una berlinona da 300 CV eppure molto efficiente, che abbatte in consumi medi a soli 6,4 litri/100 km, mentre le emissioni di CO2 sono pari a 169 g/km. I prezzi della nuova Panamera Diesel si aggirano intorno ai 90 mila euro.