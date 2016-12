Porsche lancia le Platinum Edition

09:00 - Porsche Cayenne taglia il traguardo dei 10 anni di attività. Partì tra lo stupore di molti e qualche mugugno, perché un Suv non sembrava proprio nelle corde di Porsche. Ma trascorso il decennio, sono rimasti solo i successi, vendite record ovunque nel mondo. Per celebrare l’anniversario, arriva adesso una promozione che, tra le altre cose, include tagliandi gratuiti a 30 mila e 60 mila km e l’estensione a 3 anni della garanzia.

Ma c’è di più. A gennaio arriva una serie speciale Platinum Edition per i modelli Cayenne e Cayenne Diesel. Il tratto distintivo è nelle finiture argento platino della carrozzeria e per gli interni eleganti in pelle bicolore nero/beige e tecnologici con infomobilità all’avanguardia e navigatore incluso. Le nuove Cayenne Platinum Edition vantano di serie i fari bixeno, i cerchi di nuovo disegno da 19 pollici, il volante sportivo, un sofisticato servosterzo assistito e l’assistente di parcheggio. Esclusive anche alcune tinte di carrozzeria: grigio meteorite metallizzato, nero carbone metallizzato, mogano metallizzato, bianco Carrara metallizzato.

Cayenne Platinum Edition monta un motore 6 cilindri benzina da 300 CV, con il sofisticato cambio Tiptronic S a 8 rapporti. La motorizzazione V6 diesel sviluppa un po’ meno potenza – 245 CV – ma è più efficiente per consumi ed emissioni. Prezzi: Cayenne Platinum Edition è offerta a listino a 69.327 euro, la Cayenne Diesel Platinum Edition a 70.181 Euro.