Opel Meriva, nuovo scatto

08:30 - Il restyling della seconda generazione di Opel Meriva accresce ancora le doti di flessibilità e versatilità del monovolume tedesco. Celebre per le FlexDoors, quelle portiere incernierate sul retro che si aprono contro verso, così da ampliare enormemente l’ingresso nell’abitacolo. E per il portabiciclette integrato Flex-Fix che spunta dal paraurti posteriore. Aggiornata è poi la gamma motori, ora tutta Euro 6.

Spicca nella nuova gamma motori il 1.6 CDTi a gasolio da 136 CV che è appena stato montato sulla più grande Zafira Tourer. Un motore che sviluppa un’ottima coppia massima di 320 Nm, per prestazioni più brillanti, ma che pure limita i consumi medi a 4,4 litri per 100 km, con emissioni di CO2 che si attestano sui 116 g/km. Consumi ed emissioni di un buon 10% inferiori rispetto al precedente 1.7 da 130 CV. Ma la rinnovata Opel Meriva dispone anche del nuovo 1.4 benzina da 120 CV, proposto a richiesta col nuovo cambio automatico a 6 rapporti a basso attrito, e non mancano le versioni Gpl-tech alimentate con il gas di petrolio liquefatto.

Meno marcato il lifting estetico di Meriva II serie. C’è però un più ampio uso della tecnologia a LED, ora disponibile per le luci diurne e per i gruppi ottici posteriori. La finitura cromata evidenzia la tipica linea di cintura a onda dei finestrini, un motivo che cita le ultime Opel (Adam, Insignia), mentre di nuovo disegno sono i cerchi da 17 e 18 pollici. Gli interni sono sempre molto funzionali e confortevoli. La vettura è una vera prima auto di famiglia e conferma, migliorandola, la consolle centrale FlexRail, che però scorre su un binario più corto e aumenta lo spazio per le gambe del passeggero posteriore. Rinnovato anche il sistema di infotainment IntelliLink, con navigatore Navi 950 integrato e comandi vocali. Nuova Opel Meriva arriverà sui mercati europei a gennaio 2014.