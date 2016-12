08:00 - Una Opel Adam personalizzata da Valentino Rossi e il designer Aldo Drudi per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L’Eicma non è solo passione per le moto, ma anche solidarietà. La Adam&Vale for Charity è un’auto davvero speciale, coloratissima e unica, destinata a un’asta benefica a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus.