Opel Astra non smette di stupire

08:00 - È passato soltanto un anno dall’esordio della nuova Astra, ma già Opel ha preparato un sapiente rinnovo: il Model Year 2014 accoglie infatti nella gamma motori il nuovo super efficiente 1.6 CDTI Euro 6, che si distingue per la fluidità di marcia e la silenziosità. Inoltre la gamma Astra integra adesso il sistema multimediale IntelliLink, già visto sulla Insignia, con una speciale funzionalità di streaming audio tramite Bluetooth.

Eletta dalla celebre rivista tedesca Auto Motor und Sport quale auto più affidabile della categoria, Opel Astra è sempre tra le best-seller in tutti i mercati europei. Ha doti di versatilità straordinarie per una vettura di segmento C, basti pensare che il nuovo motore 1.6 CDTI turbodiesel Euro 6 da 136 CV e ben 320 Nm di coppia massima è disponibile per tre varianti di carrozzeria: compatta 5 porte, berlina 4 porte e la SW Sports Tourer (manca in pratica soltanto la coupé 3 porte). Consumando il 13% in meno del precedente 1.7 CDTI, questo nuovo propulsore porta a 3,9 litri di gasolio per 100 km in dato medio sui consumi, per emissioni di CO2 che si attestano sui 104 g/km. E le performance sono eccellenti: Astra Sports Tourer 1.6 CDTI accelera da 0 a 100 km/h in soli 10,4 secondi, per una ripresa da 80 a 120 km/h che richiede appena 9,4 secondi.

Altra novità è l’adozione della tecnologia IntelliLink sulla gamma Astra 2014, le cui funzioni sono visibili sul moderno schermo a colori ad alta risoluzione da 7 pollici, molto intuitivo e semplice da usare. Il sistema di infotainment offre nuove funzionalità quali la connessione Bluetooth per le telefonate e lo streaming audio. Inoltre il navigatore è incluso nella dotazione standard con i pacchetti Navi 650 e Navi 950 IntelliLink.