Nuovo Sprinter, il van Mercedes di qualità

09:00 - Nuovo Mercedes Sprinter ha dotazioni di sicurezza degne di un’automobile e la versione combi, quella per il trasporto passeggeri, ha una qualità degli interni che supera abbondantemente i criteri medi che offrono i furgoni. Il motore V6 3.0 turbodiesel da 190 CV è affidabile e consuma poco, tanto da rispettare lo standard Euro 6 sulle emissioni nocive. Nuovo Sprinter versione combi è in pratica un grosso e confortevole monovolume, ideale come navetta per aziende, alberghi e resort.