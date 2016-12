Nuova Ford Mustang, l’icona è tornata

08:00 - Compirà 50 anni nel 2014 e ha già conquistato 9 milioni di clienti nel mondo. È la Ford Mustang, una delle icone più sincere dell’America a 4 ruote, sportiva e popolare al tempo stesso, protagonista formidabile di film e telefilm: Steve McQueen la guidava in Bullit, Farraw Fawcett nella serie TV Charlie’s Angels, fino alla saga di Fast&Furious. Nei giorni scorsi Ford ha svelato la nuova, sesta generazione di Mustang e per l’Europa ha avuto un occhio particolare.

Tre volumi, tetto basso, un cofano anteriore lungo e scolpito, la linea sempre slanciata ma stavolta un po’ meno che in passato, così da accogliere con più armonia le canoniche due porte. Il design della Mustang di sesta generazione non tradisce i fan più affezionati della vettura, oggi star anche del web: è l’auto che ha il maggior numero di club dedicati su Facebook e il sito di vendite online Autoscout ha fatto sapere che è l’auto usata più ricercata al mondo. Il nuovo modello aggiunge anche un bel po’ di modernità: i gruppi ottici posteriori creano un effetto tridimensionale, la capote della Mustang cabrio è in tessuto multistrato con maggior potere isolante.

Grande novità è rappresentata dalle sospensioni posteriori, indipendenti e costruite in alluminio. Con gli ammortizzatori nuovi compone un sistema sofisticato che si adatta alle abitudini di guida degli automobilisti europei, promettendo maggior precisione dello sterzo e comfort di marcia. Quanto ai motori, se il “mostruoso” V8 benzina di 5 litri di cilindrata e 436 CV di potenza è un must irrinunciabile in Usa (e volendo disponibile anche in Europa), per i clienti del Vecchio Continente la Mustang proporrà la novità mondiale del motore EcoBoost di 2,3 litri e 309 CV di potenza. Molto esuberante, con la coppia massima di 407 Nm a bassi e regimi, è anche un motore estremamente efficiente.