08:00 - La nuova generazione della berlina ammiraglia Audi, la A8, fa impallidire la categoria per l’avanzato uso di tecnologie e materiali. Per chi poi ama la sportività, al top di gamma c’è la superba S8 da 520 CV di potenza, chi invece coltiva l’amore per l’ambiente può optare per la A8 Hybrid. Prezzi che partono da 83.700 euro.