Nissan Qashqai 2.0, la rivoluzione prosegue

07:00 - Sette anni di successi pazzeschi e la capacità di mutare nel profondo il gusto degli automobilisti europei. Ha tanti meriti Nissan Qashqai, che vanno al di là dei due milioni di modelli venduti, perché con lui il mercato auto europeo è cambiato. Ma è tempo di guardare oltre, per restare sempre avanti, e così Nissan ha svelato al mondo le prime immagini della seconda generazione di Qashqai, il cui debutto - anche in Italia - è previsto a febbraio 2014.

Il look d’insieme sembra confermare il design che l’ha fatto apprezzare da tanti automobilisti, ma le modifiche estetiche e tecniche sono tante. La carrozzeria cresce di circa 5 centimetri, ma essendo leggermente più basso e più largo del modello attuale, Qashqai acquista un’identità più slanciata e dinamica. Un patrimonio stilistico degno dei crossover Infiniti, il brand di lusso della Nissan. Ad effetto alcuni dettagli di stile, come il cofano “a conchiglia“, mentre la praticità si esalta per il nuovo vano di carico modulabile, che aumenta lo spazio a disposizione di passeggeri e dei bagagli secondo le esigenze, con la cappelliera che può essere comodamente riposta quando non viene utilizzata.

Sul nuovo Nissan Qasqhai debuttano poi le migliori soluzioni tecniche sviluppate dall’Alleanza Renault-Nissan, a cominciare dal sistema di sicurezza Safety Shield che implementa il dispositivo anticollisione frontale, il monitoraggio dello stato di stanchezza del guidatore, il riconoscimento della segnaletica stradale e altri innovativi sistemi di sicurezza. Nella gamma motori è nuovo il 1.5 dCi a gasolio che abbatte le emissioni di CO2 sotto i 100 g/km, mentre la trazione anteriore (un classico di Qashqai) sarà affiancata su molte versioni dalla trazione integrale All Mode 4x4-i, con scelta fra il cambio manuale a 6 marce o l’automatico Xtronic di nuova concezione.