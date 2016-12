Nissan Qashqai 2.0, la rivoluzione prosegue

07:00 - Ha cambiato il mercato auto europeo. È Nissan Qashqai, che dopo 7 anni di successi e due milioni di modelli venduti, cambia nel look e nella dotazione tecnica. È più lungo, ma ha una silhouette più dinamica, ha nuovi motori e trasmissioni ed eccelle nel segmento C per la ricca dotazione di sicurezza. L’ambizione di confermarsi il crossover leader in Europa è a portata di mano, su strada vedremo la seconda generazione di Qashqai all’inizio del 2014.