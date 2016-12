Nissan GT-R Nismo, record al Nurburgring

09:00 - Una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini? O forse una McLaren, una Bugatti? Siete lontani, l’auto di serie più veloce del mondo è una Nissan, precisamente la nuova GT-R Nismo che arriverà sui mercati mondiali soltanto l’anno prossimo. Nel frattempo la supercar nipponica si è presa il lusso di battere il record sul giro della mitica Nordschleife, l’anello del Nürburgring, che ha percorso in 7 minuti, 8 secondi e 679 millesimi.

È il tempo sul giro record mai registrato da un’auto della produzione di serie. A realizzarlo il pilota Michael Krumm, collaudatore Nissan, che ha guidato la GT-R 2014 – modello nuovo, esposto in questi giorni al Salone di Tokyo – nella versione Nismo, cioè la più performante della gamma coi suoi 600 CV di potenza. Eppure il motore ha dimensioni contenute, si tratta di un 6 cilindri benzina a V di “soli” 3,8 litri, con doppio turbocompressore. La GT-R 2014 ordinaria monta lo stesso propulsore ma da 550 CV. La versione Nismo – che sta per Nissan Motorsport – si distingue per le specifiche aerodinamiche tarate ad hoc, per la regolazione delle sospensioni, per gli esclusivi pneumatici da 20 pollici sviluppati da Dunlop e di misura 255/40 davanti e 285/35 al retrotreno. La Nissan GT-R Nismo sarà in vendita in Giappone dal febbraio 2014 e più avanti arriverà in Europa e Nord America.