Mille Miglia, crescono le emozioni

08:30 - La 32° edizione della Mille Miglia storica si correrà dal 15 al 18 maggio 2014, con la tradizionale partenza da Viale Venezia a Brescia. I tanti estimatori della “corsa più bella del mondo”, come ebbe a definirla Enzo Ferrari, dovranno però fare in fretta per sognare di essere protagonisti, perché tra una settimana scattano le iscrizioni e gli equipaggi al via non saranno più di 400.

L’edizione 2014 è stata presentata ieri a Palazzo della Loggia a Brescia, e prevede molte novità di percorso. Innanzitutto durerà un giorno in più, quattro anziché tre, con la domenica 18 maggio interamente impegnata in una tappa conclusiva che riconduce a Brescia. Si renderà omaggio al Veneto allungando molto l’itinerario della prima tappa, risalendo da Vicenza fino a Marostica e Bassano del Grappa per poi terminare a Padova. Novità anche nella seconda tappa: dopo San Marino, anziché puntare verso l’interno, si andrà verso Riccione e poi a sud sulla costiera adriatica fino a Loreto e l’Aquila. Un modo diverso per riportare i riflettori sulla ricostruzione del capoluogo abruzzese dopo il sisma del 2009. La tappa chiuderà in notturna a Roma e ripartirà sabato nel percorso classico fino a Bologna, con i passaggi della Futa e della Raticosa.

La quarta tappa, mai disputata in precedenza, prevede il passaggio a Reggio Emilia e infine l’arrivo a Brescia verso l’ora di pranzo, con le premiazioni nel pomeriggio. Ci saranno in tutto 74 prove cronometrate, più che in passato, e dopo 10 anni saranno riproposte 6 prove di navigazione a media prestabilita, con le vetture che dovranno procedere a velocità media costante. Un’altra novità è il progetto Officina Mille Miglia, che punta a sollecitare idee nuove nel campo automobilistico e finanziare quelle più meritevoli. Tutte le info sull’edizione 2014 sono disponibili sul sito Internet www.1000Miglia.it.