08:30 - L’auto del futuro avrà il suo bel pilota automatico. Che sterza, frena, accelera e attiva frecce, luci, tergicristalli e tutte le dotazioni di sicurezza che servono. La Mercedes S 500 Intelligent Drive è la prova evidente che tutto questo è già possibile, non è fantascienza. Certo le norme in vigore in tutti i Paesi del mondo ancora non permettono a un veicolo di andare su strada senza che il pilota si affidi all’automazione, ma le tecnologie sono a portata di mano.