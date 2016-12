Mercedes nel tempio dell’Alta Velocità

09:00 - Veloce come un treno “frecciarossa”. E proprio nella stazione simbolo dell’Alta Velocità ferroviaria italiana – la nuova sotterranea di Bologna Centrale – Mercedes ha deciso di presentare le sue novità di inizio 2014: il crossover GLA e la berlina sportiva CLA 45 AMG. Due auto molto diverse, ma accomunate dalla dinamicità esasperata, la stessa della Casa tedesca, che in Italia proprio non conosce crisi: le vendite quest’anno viaggiano sull’onda del +9 percento.

Le due star Mercedes nascono entrambe dal pianale della nuova Classe A, l’auto che segna la rivincita della Casa della stella nei segmenti “piccoli”. L’inedito GLA è un Suv leggero, di grande appeal estetico e piuttosto agile nella guida cittadina. È lungo 4,4 metri, ha carreggiate molto larghe, ma non è altissimo (meno di 1,5 metri) e ciò ne slancia la linea con un Cx di 0,29 che lo rende estremamente dinamico ed efficiente. Mercedes GLA arriverà a marzo in Italia (ma la prevendita è già iniziata) con versioni a due o quattro ruote motrici e una gamma motori composta da due benzina e due diesel: i primi sono 1.6 da 156 CV e 2.0 da 211 CV, i turbodiesel hanno cilindrata 2.2 e potenze di 136 e 170 CV. I prezzi partono da 31.760 Euro.

Se si parla di aerodinamica super efficiente, allora la berlina/coupé CLA è davvero imbattibile: il Cx di 0,22 è un prodromo di sportività invidiabile, che trova riscontro perfetto nella nuova versione 45 AMG. Qui il motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina AMG sviluppa la bellezza di 360 CV di potenza (180 per litro di cilindrata) e una coppia massima di 450 Nm, che consentono performance da sportiva purosangue: la velocità massima è autolimitata elettronicamente a 250 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in soli 4,6 secondi. Eppure la Mercedes CLA 45 AMG è un’auto di grande efficienza e sostenibilità ambientale: Euro 6, consuma in media 6,9 litri/100 km e limita le emissioni di CO2 a 161 g/km. Di serie è la trazione integrale 4Matic e la trasmissione sportiva a 7 marce, per un prezzo di listino fissato a 57.362 Euro.