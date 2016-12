Mercedes cambia la trazione 4Matic

09:00 - Mercedes adotta i sistemi di trazione integrale su quasi tutta la sua gamma. Le quattro ruote motrici sono parte importante dell’offerta Mercedes, che interessa non soltanto la clientela che si rivolge ai Suv, ma anche quella che sceglie compatte e berline sportive, come la nuova Classe A e la CLA. Ma c’è una novità: a partire dal prossimo anno Mercedes cambierà il suo sistema di trazione integrale 4Matic.

Partendo dall’architettura della trazione anteriore, con motori montati trasversalmente, Mercedes ha sviluppato un sistema di trazione 4x4 molto flessibile, più leggero (il 25% di peso in meno) ed efficiente sul fronte consumi/emissioni. Un sistema che favorisce la marcia a trazione anteriore laddove non serve l’inserimento delle quattro ruote motrici, ma che poi, in maniera del tutto autonoma, riesce a ripartire la coppia motrice in modo completamente variabile tra l’asse anteriore e l’asse posteriore. Nel nuovo sistema 4x4 l’albero d’uscita verso il retrotreno viene integrato nel cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT.

Il sistema che il gruppo tedesco adotterà nel corso del 2014 è intelligente e sicuro, nel senso che soddisfa i criteri di stabilità prim’ancora che di trazione. Se si registrano situazioni di sottosterzo o sovrasterzo, la coppia motrice viene infatti ripartita inizialmente in modo da consentire la stabilizzazione della vettura, soltanto dopo – se questi interventi non determinano alcuna stabilizzazione – entrano in funzione i sistemi di regolazione della stabilità ESP e dello sterzo elettronico 4ETS, il tutto in millesimi di secondo. Mercedes ha adattato appositamente questi dispositivi di sicurezza al nuovo sistema di trazione integrale, per migliorare in un colpo solo l’aderenza e la stabilità della vettura.